CdM – I tifosi dello Spezia hanno intonato cori razzisti ed offese a Maradona

Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito di Napoli-Spezia: “Il gol, però, non arriva, le speranze del Napoli inchiodano sulla traversa colpita da Elmas nel recupero. Festeggiano i tifosi dello Spezia, tra qualche coro razzista e addirittura qualche offesa a Maradona. È una sconfitta che fa male al Napoli, spegne l’entusiasmo. Parlano i numeri: tre sconfitte consecutive in casa, già quattro complessive, soli sette punti conquistati nelle ultime sette gare di campionato, dalla partita contro l’Inter al tonfo di ieri sera. Lo Spezia ritrova la rotta al Maradona, veniva da sei ko consecutivi in trasferta. Thiago Motta sembrava destinato all’esonero nel nuovo anno, quando la penale per il suo esonero sarà scaduta e, invece, ha ribaltato il suo destino in casa del Napoli che sembrava rilanciarsi dopo il blitz di Milano”.