CdM – Il Napoli di Rudi Garcia subisce troppo: ecco il dato

Il Corriere del Mezzogiorno ha analizzato i numeri della fase difensiva del Napoli: “Difficoltà nel tenere le distanze, tendenza ad allungarsi e a concedere occasioni facili. “Nelle scorse settimane l’analisi di Garcia si soffermava sull’efficacia difensiva perché il Napoli concedeva pochi tiri agli avversari ma in percentuale prendeva troppi gol. Il Napoli concedeva tiri in zona luce, con lo spazio e il tempo per vedere lo specchio della porta. Nelle ultime gare, la media dei tiri concessi è aumentata (9.7 a partita), anche quelli verso lo specchio. Il Verona ha prodotto 15 tiri (9 in porta, 7 dentro l’area di rigore), il Milan ha realizzato 20 tiri (6 nello specchio, 5 dentro l’area). Le statistiche in Champions? In tre gare il Napoli ha concesso 15 tiri, è 22° su 32 squadre nella classifica delle conclusioni realizzate dagli avversari”.