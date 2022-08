CdM – Il Napoli incasserà 14 milioni dalla cessione di Petagna al Monza

Il Corriere del Mezzogiorno ha svelato i dettagli dell’operazione che dovrebbe portare Andrea Petagna dal Napoli al Monza: “Il Napoli ha raggiunto l’accordo per la cessione di Petagna al Monza per una cifra complessiva di circa 14 milioni di euro con questa formula: 2,5 milioni di euro per il prestito oneroso più 10 per l’obbligo di riscatto condizionato alla salvezza del Monza e 1,5 milione di bonus. Petagna ieri si è allenato al centro sportivo di Castel Volturno, attende solo il via libera dal Napoli per trasferirsi al Monza con cui sottoscriverà un contratto quadriennale a 2,5 milioni a stagione”.