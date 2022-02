CdM – Il Napoli lavora al rinnovo di Meret, mentre Ospina può dire addio a fine stagione

Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito del ballottaggio tra il due portieri del Napoli, Meret ed Ospina: “In scadenza di contratto a giugno c’è anche Ospina, che sembra ormai pronto a vivere gli ultimi mesi al Napoli. Non c’è un dialogo aperto per il rinnovo, le uniche proposte al ribasso risalgono alla scorsa stagione e il portiere colombiano si sta guardando intorno. Una scelta per il futuro è stata già fatta, il Napoli sta provando a raggiungere un accordo per prolungare il contratto di Meret in scadenza nel 2023. Non è solo una questione economica, d’intesa sull’ingaggio del portiere cresciuto nel vivaio dell’Udinese ma anche di prospettiva”.