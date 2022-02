CdM – Il Napoli per Koulibaly potrebbe essere sforare il tetto massimo degli stipendi

Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito del Napoli e del tema rinnovi: “Gli ingaggi non sono tutti uguali, perché nessun calciatore è uguale ad un altro. Il club di Aurelio De Laurentiis non «sacrificherà» il suo top player Kalidou Koulibaly, anche a costo di una eccezione alla politica di austerity intrapresa per esigenze di bilancio. La proposta di rinnovo infatti è già argomento all’ordine del giorno. E il tetto massimo degli stipendi fissato dalla società, per lui, potrebbe essere anche sforato”.