Il Corriere del Mezzogiorno scrive dell’interesse del Napoli per Thorsby e delle condizioni della Sampdoria per trattare il centrocampista: “Il Napoli lo valuta 6,5 milioni di euro, il presidente Ferrero chiede 8 milioni. Si ragiona su come ridurre la differenza economica, la Sampdoria ha chiesto l’esterno offensivo classe ‘2002 Cioffi come contropartita, il Napoli riflette, si prende tutto il tempo necessario per decidere cosa fare”.