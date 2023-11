CdM – Osimhen, si allungano i tempi di rientro: ecco quando può rientrare

Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sull’infortunio di Victor Osimhen, attaccante del Napoli: “Victor Osimhen, secondo le ultime notizie, dovrebbe tornare a Napoli al massimo domani sera. Ma non è certo perché non c’è un comunicato ufficiale che chiarisca se e quando Victor tornerà in Italia dopo il periodo di permesso concordato con la società. Il Napoli, dopo le ultime polemiche seguite al video su Tik-Tok, ha cercato di venire incontro al calciatore concedendogli un periodo di due settimane da trascorrere nel suo paese anche per risolvere i suoi problemi personali. Difficilmente il bomber sarà a disposizione per la sfida contro l’Atalanta in programma il 25 novembre. Il giocatore nigeriano ha seguito un programma di lavoro personalizzato stilato anche dallo staff medico azzurro che segue passo dopo passo i suoi progressi. I tempi si sono comunque allungati e non si vuole rischiare di perderlo per altri giorni in questa fase cruciale del campionato. Dopodiché, una volta rientrato a Castel Volturno, si sottoporrà a nuovi accertamenti per valutare come procede il recupero dall’infortunio muscolare rimediato in nazionale. L’obiettivo di Rudi Garcia è riaverlo a disposizione per la penultima gara del Gruppo C di Champions, quella contro il Real Madrid in programma il 29 novembre al Santiago Bernabeu. Osimhen, grazie anche al permesso ottenuto dal presidente De Laurentiis, era rimasto a lavorare in Nigeria dopo la lesione al bicipite femorale accusata durante la partita con l’Arabia Saudita del 13 ottobre scorso”.