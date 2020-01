CdM – Insigne ha convinto Politano di venire al Napoli

Matteo Politano è ad oramai un passo dal vestire la maglia azzurra. Nella giornata di domani è atteso a Villa Stuart per le consuete visite di rito, poi la firma e l’annuncio ufficiale. Il calciatore, tuttavia, non sarà presente al San Paolo per Napoli-Juventus, come precedentemente ipotizzato.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno svela un retroscena circa la trattativa. A quanto pare a convincere Politano a vestire la maglia azzurra sarebbe stato proprio il capitano Insigne. I due si sarebbero sentiti al telefono nel periodo natalizio, quando la trattativa era ancora alle battute iniziali. L’azzurro gli avrebbe consigliato Napoli non solo per trovare più spazio, ma anche in vista dell’Europeo.