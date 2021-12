CdM – Insigne tentato dal Toronto: anche altri 3 club europei si sono avvicinati, le ultime

Il Corriere del Mezzogiorno, nell’edizione di oggi, ha fatto il punto sull’addio di Lorenzo Insigne dal Napoli, destinazione Toronto:

“10 milioni di dollari più 6 di bonus. Il sogno americano ha bussato anche alla porta di Insigne da qualche mese, dai tempi dei viaggi napoletani di Andrea D’Amico, storico agente di Giovinco, e di Lino Di Cuollo, ex senior Vice President of Competition and Player Relations della MLS. Il Toronto ha intensificato il pressing con una proposta faraonica per Insigne e il suo agente Vincenzo Pisacane: un quinquennale da 10 milioni di dollari di base fissa a stagione più 6 di bonus per gol e assist. Il trasferimento avverrebbe in estate a zero, anche se il contratto dovesse essere depositato entro marzo. La trattativa è in fase avanzata, si discute di bonus e benefit: Insigne è fortemente tentato dalla prospettiva di trasferimento in Canada. Il Toronto ha progetti molto ambiziosi, sta pensando anche a Luis Suarez. Insigne e Pisacane hanno ascoltato anche gli interessi di altri club europei, come l’Atletico Madrid, il West Ham, il Newcastle, ma nessuna società si è avvicinata alla proposta faraonica del Toronto. Al momento De Laurentiis è fermo all’offerta da 3,5 milioni di euro più 1,5 di bonus molto complicati da raggiungere, presentata nell’incontro con Pisacane del 30 settembre”.