CdM – Inter-Napoli, al Meazza ci sarà anche la sfida tra i bomber Dzeko e Osimhen

Il Corriere del Mezzogiorno pone l’accento sulla sfida nella sfida tra Dzeko e Osimhen, che si affroteranno nel match tra Inter e Napoli: “Dzeko è uno dei pochi centravanti in questo campionato con una media-gol migliore di Osimhen che finora durante la sua esperienza italiana non ha mai segnato in trasferta nei grandi stadi: a Roma, Milano, Torino contro la Juventus. A causa delle disavventure della scorsa stagione, le opportunità non sono state tantissime ma Victor, reduce da due gol in due partite con la Nigeria, vuole la sua prima gioia nelle notti più forti emotivamente, quelle che lasciano un segno nella storia. A San Siro, in uno stadio gremito al 75 per cento, far male ai campioni avrebbe il sapore dell’acuto che incide sull’evolversi della stagione”.