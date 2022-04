CdM – Juan Jesus, il difensore può recuperare per la gara contro l’Empoli

Nel prossimo match di campionato nel Napoli, in trasferta sul campo dell’Empoli, mancherà lo squalificato Koulibaly. Spalletti, dunque, vorrebbe riproporre la coppia Rrahmani-Juan Jesus che ha ben figurato quando Kalidou tra infortunio e Coppa d’Africa è mancato per due mesi e mezzo. Bisogna gestire, però, le condizioni del centrale brasiliano per fare in modo che recuperi da una lieve distorsione al ginocchio destro accusata nei giorni scorsi. Juan Jesus ieri ha svolto solo lavoro personalizzato in palestra, ma la sensazione, come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, è che riesca a recuperare in tempo per la trasferta di Empoli.