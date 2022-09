CdM – Jurgen Klopp recupera Thiago Alcantara, ma resta l’emergenza a centrocampo

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, non ha apprezzato la domanda che gli è stata fatta nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli in merito alla pericolosità della città annunciata dalla società inglese sui social: “Ieri il profilo Twitter del club inglese, dedicato alle informazioni di servizio per i tifosi, ha rivolto un appello ai fans dei Reds che ha fatto molto discutere: «Non isolatevi dal punto d’incontro alla Stazione Marittima, evitate il centro della città, potreste essere presi di mira per essere derubati o aggrediti». Klopp non ha voluto rispondere sul tema prima di abbandonare in maniera stizzita la conferenza stampa”.