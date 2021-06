CdM – La Lazio su Politano, Napoli disposto a trattare intorno ai 20 milioni

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sull’attuale e futura situazione di alcuni azzurri. Tra questi vi è Nikola Maksimovic, ormai, vicino alla Lazio di Maurizio Sarri. In caso di accordo potrebbe restare al Napoli. In orbita biancoceleste anche Matteo Politano, per le avances ricevute dal club. Mario Rui si interroga sul suo futuro. Di seguito, i dettagli.

Altro azzurro nel mirino di squadre importanti è Matteo Politano. Dopo la delusione per l’esclusione dalla Nazionale italiana di Roberto Mancini, l’ex Inter guarda avanti, forte della sua grande stagione con la maglia del Napoli. Tra i più presenti in campo. Rendimento altissimo per lui. Il Napoli, consapevole del suo valore, tratta a fatica. Anche sul numero 21 si è affacciata la Lazio di Maurizio Sarri. Il club azzurro vuole cash e una cifra che si avvicini ai 20 milioni di euro.

Intanto, è Mario Rui a chiedere garanzie sul suo futuro. Stagione difficile per il portoghese, poco impiegato da Rino Gattuso e escluso dalla Nazionale del Portogallo. Il suo contratto con il club azzurro è in scadenza nel 2025. Secondo Il Corriere del Mezzogiorno, il portoghese potrebbe essere un rincalzo utile. Nel suo ruolo vi è anche Ghoulam, fermo ai box per l’”ennesimo” infortunio, in quella che è una stagione sfortunata per lui.