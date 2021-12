CdM – La notte da capitano di Zielinski: prestazione da leader contro il Leicester

Il Corriere del Mezzogiorno ha dato spazio alla sfida di Europa League tra Napoli e Leicester, vinta dagli azzurri per 3-2, sottolineando la prova offerta da Zielinski: “Senza Insigne, Koulibaly, con Mertens in panchina, la fascia di capitano è andata sul braccio di Zielinski, quel ragazzo proveniente dalla Polonia che qualche anno fa Hamsik aveva indicato come il suo erede. Piotr ha realizzato una prestazione da leader capace di trascinare la squadra, guidarla con il suo talento, anche accompagnarla nei momenti più difficili. C’è il suo zampino in tutti e tre i gol azzurri, su quello di Ounas l’azione parte dal recupero palla di Zielinski. In occasione del momentaneo 2-0, il centrocampista polacco tira fuori una perla, inventa un corridoio che in pochi sono capaci di percorrere, poi Petagna ha dato ad Elmas la palla da buttar dentro a porta vuota. Il Napoli è una macchina da gol, Elmas è il quinto giocatore che ha realizzato almeno cinque reti”.