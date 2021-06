CdM – L’Europeo da apripista per il ritorno allo stadio: al “Maradona” il 25% della capienza

La linea è stata tracciata con gli Europei, e verosimilmente verrà ripresa per l’inizio del prossimo campionato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, non manca tanto per rivedere i tifosi al Diego Armando Maradona. Per la prossima stagione, dopo la parentesi con le 1000 persone presenti contro Genoa e Atalanta nella passata stagione, si potrà vedere circa il 25% della capienza totale allo stadio. I criteri, sono gli stess della competizione continentale UEFA: tampone negativo nelle 48 ore precedenti all’evento, prima vaccinazione nei 15 giorni antecedenti o la vaccinazione completa per avere accesso all’impianto di Fuorigrotta.