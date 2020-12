CdM – Llorente, solo la Sampdoria si è mossa in maniera concreta: rallentamenti nella trattativa negli ultimi giorni

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il sogno di Fernando Llorente sarebbe quello di tornare in Spagna, la sua patria, ma al momento non ci sono opzioni concrete per il mercato di gennaio. In Italia invece c’è chi si è mosso in maniera seria, come la Sampdoria, oltre ad altri club che avrebbero inserito l’ex Tottenham nelle rispettive wishlist, senza però farsi vivi con il Napoli: “La pista più concreta porta alla Sampdoria, Ranieri lo voleva già a settembre ma Llorente rifiutò il trasferimento. Il Napoli lo libererebbe gratis risparmiando l’ingaggio, la Sampdoria sembrava pronta a garantirgli un contratto di sei mesi più un’opzione per la prossima stagione. Negli ultimi giorni la trattativa ha registrato dei rallentamenti, il club blucerchiato sta riflettendo sul valore dell’affare ma l’impressione è che da un momento all’altro i dialoghi potrebbero tornare ad essere intensi. Altre società italiane, come la Fiorentina, che cerca un attaccante, e il Milan, che valuta di dotarsi di un vice Ibra, hanno pensato a Llorente ma soltanto la Samp si è mossa in maniera concreta”.