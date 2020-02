CdM – Lozano può andare via in estate: in Messico tutti contro Gattuso

I colleghi dell’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, commentano quanto sta accadendo a Hirving Lozano in questi giorni:

“In patria è un idolo, sono pronti a difenderlo. Sui social i milioni di fan non le hanno mandate a dire ad Ancelotti prima e a Gattuso poi, addirittura con l’hashtag #fueraGattuso, ovvero via Gattuso, reo di utilizzare poco o nulla il loro pupillo. Hirving Lozano su Instagram ieri ha voluto ringraziare il Dr. Garcia, alias Luis Garcia Postigo, anche lui sceso in campo per difendere il calciatore azzurro, ex attaccante della nazionale messicana che ha giocato ai mondiali in Usa (1994) e Francia (1998) e le Olimpiadi di Atlanta (1996).

El Chucky, che quest’anno ha trovato diversi problemi, si era presentato ai tifosi azzurri con un gol alla Juventus, poi un lungo oblio. Lo score stagionale non è dei più confortanti 16 partite giocate (8 da titolare). Solo 723’ e tre reti (due in campionato) e una in Champions. Il commentatore messicano però non ha dubbi: Hirving è il miglior calciatore del nostro paese». L’attaccante messicano non sta di certo vivendo un bel momento. Anche contro l’Inter, pur mancando Insigne, non ha trovato spazio nemmeno a gara in corso. Gattuso gli ha preferito Elmas a sinistra. Il Napoli per acquistarlo ha sborsato 45 milioni, oltre a versare una cospicua commissione a Raiola, il suo procuratore. Raiola non è proprio contento dello scarso utilizzo del suo assistito e probabilmente ne parlerà a breve con la società per capire se intende puntare per il futuro sul calciatore. In caso contrario, Lozano potrebbe anche cambiare aria”.