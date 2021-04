CdM – Lozano vero la titolarità, Mertens in pole su Osimhen: le ultime su Napoli-Lazio

È vigilia di campionato oggi per il Napoli, che domani alle 20.45 al “Maradona” ospiterà la Lazio per la trentaduesima giornata. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulle ultime di formazione in casa azzurra per la sfida Champions coi biancocelesti: “Torna Lozano che, da quando è rientrato dall’infortunio, non ha ancora ritrovato la brillantezza, lo spunto decisivo dopo l’ottimo percorso espresso fino a metà febbraio.

Nel ballottaggio con Osimhen la candidatura di Mertens avanza, potrebbe spuntarla per l’idea di muovere il pallone in velocità. L’ultima gara di Serie A in cui il Napoli non è andato a segno è proprio quella dell’andata, poi ha realizzato almeno un gol nelle successive diciotto gare di campionato. In casa poi la rete è ancora di più un’abitudine, in 15 gare di campionato soltanto il Sassuolo ha tenuto la porta inviolata“.