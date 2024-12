CdM – Lukaku, ecco su cosa insiste Conte in allenamento: le ultime

Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato sul lavoro che Antonio Conte, allenatore del Napoli, vuole fare per migliorare la fase offensiva: “Stamane il Napoli tornerà ad allenarsi a Castel Volturno, nel mirino c’è il riscatto da costruire in campo sabato pomeriggio ad Udine, dopo il doppio shock contro la Lazio: l’eliminazione dalla Coppa Italia con le seconde linee e la perdita del primato in classifica in virtù della sconfitta subita in campionato al Maradona. Analisi video e lavoro sul campo, Conte interverrà su ciò che non ha funzionato. Big Rom, dopo l’ottima prova di Torino, è parso in calo contro la Lazio, ha toccato solo 15 palloni perdendone 4, Conte dall’allenamento di stamane insisterà sulla connessione tra la squadra e Lukaku, un tema su cui riflettere dopo la partita contro la Lazio. La crescita offensiva è necessaria soprattutto nei big-match, il Napoli negli scontri diretti ha portato a casa 8 punti sui 18 disponibili in attesa della trasferta di Firenze che il 4 gennaio chiuderà il girone d’andata. È la dura legge del gol, ancora più incisiva quando regna l’equilibrio”.