CdM – Maksimovic spinge per il ritorno, anche con un ingaggio inferiore

Il Napoli si avvia ad una fase interessante dell’estate calcistica ed oggi, alla sala stampa del centro sportivo Konami ci sarà la presentazione del neo tecnico, Luciano Spalletti. Intanto, le idee di mercato non mancano e continuano a circolare vorticosamente nomi intorno alla difesa e al centrocampo partenopei. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno.

La retroguardia azzurra ha salutato Nikola Maksimovic. Il difensore centrale serbo, però, come ormai noto, sta spingendo per fare ritorno e sarebbe disposto ad accontentarsi anche di un ingaggio meno lauto rispetto al precedente. Uscito a parametro zero, il centrale della difesa vorrebbe giocare altre sue carte nel club partenopeo.

Un suo possibile sostituto potrebbe essere un giovane nome dal profilo interessante. Trattasi di Anel Ahmedhodžić, classe 1999, impiegato nel Malmo. Lo svedese, naturalizzato bosniaco è in pieno mirino azzurro ma la concorrenza dell’Atalanta potrebbe mettere in discussione l’eventuale piano di approdo del giovane in quel di Napoli. Resta ancora nella lista dei desideri partenopei il nome di Marcos Senesi, difensore del Feyenoord, classe 1997.

Idee di mercato anche a centrocampo, altro reparto azzurro che necessita di qualche ritocco convincente. Al di là dei nomi in possibile uscita, come quello di Fabian Ruiz, un profilo vagliato dall’esterno è quello di Zakaria del Borussia M’gladbach. Il giovane, classe 1996, è un centrocampista svizzero di tutto rispetto. Il suo profilo, infatti, è stato messo sott’occhio da molti club d’Europa. Intanto, sullo spagnolo del Napoli, Fabian Ruiz, non si sono concentrate offerte concrete e congrue. Complice in negativo, la scarsa partecipazione attiva ad Euro2020. Il numero 8 del Napoli, infatti, è stato poco impiegato da Luis Enrique.