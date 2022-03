Il Corriere del Mezzogiorno cerca di mettere un po’ di ordine nella vicenda del rinnovo di Dries Mertens. L’attaccante belga non ha mai fatto mistero di voler restare a Napoli, ma De Laurentiis dal canto suo in questi mesi non ha fatto alcun passo concreto in ottica rinnovo. La permanenza di Mertens a Napoli è a questo punto molto difficile, ma non certo impossibile. Un colpo di scena non è escluso, anche se le possibilità che accada sono molto basse.