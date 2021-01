CdM – Milik, rischio che rimanga fino a giugno: ADL sta rifiutando tutte le offerte

In casa Napoli la priorità è la cessione di Arek Milik, e una monetizzazione di 15/20 mln di euro. Data però la scadenza del contratto a giugno, appare complicato riuscire a cederlo per una cifra del genere. In Italia non c’è più spazio per lui, De Laurentiis ha già provveduto a rispedire al mittente i sondaggi fatti dai club di Serie A. L’unica pista percorribile è un trasferimento all’estero. L’Atetico Madrid ha offerto 6 mln per il polacco, mentre il Marsiglia 8: offerte ritenute insufficienti. Non si esclude dunque che possa rimanere fino a giugno, ovvero fino alla scadenza del contratto col Napoli. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.