CDM – Napoli-Atalanta, Dries Mertens prima volta capitano dal primo minuto dopo 8 anni

“Ci deve indicare la strada”, ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, chiamando in causa Mertens che avrà la fascia di capitano dal primo minuto in un passaggio di testimone con Insigne, che non ce l’ha fatta a recuperare dalla contrattura al soleo sinistro. Come sottolineato dal Corriere del Mezzogiorno, si tratta della prima volta dopo otto anni visto che Mertens aveva indossato la fascia di capitano soltanto a gara in corso, anche mercoledì contro il Sassuolo dopo gli infortuni di Koulibaly e Insigne.