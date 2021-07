CdM – Napoli, contro il Bayern Monaco in amichevole Spalletti sperimenterà il 4-3-3

Amichevole per il Napoli oggi all’Allianz Arena di Monaco e Luciano Spalletti approfitterà del big-match col Bayern per sperimentare il suo Napoli orfano di Demme con il 4-3-3. A centrocampo agirà Lobotka da play, Elmas e Zielinski nel ruolo d’interni di centrocampo, Gaetano è l’unica alternativa in mediana e probabilmente strapperà uno spezzone nella ripresa, riporta il Corriere del Mezzogiorno. Koulibaly-Manolas in difesa e occasione per Malcuit, che ha giocato soltanto una ventina di minuti contro la Pro Vercelli mentre Tutino, vicino al Parma, è l’alternativa al tridente Politano, Osimhen e Ounas.