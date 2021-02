CdM – Napoli, difesa ancora in affanno: il punto su Koulibaly, Ghoulam e Hysaj

Dubbi su dubbi, per Gattuso in questa fase del campionato. Un Napoli falcidiato dagli infortuni e non solo, a penalizzare la squadra azzurra anche le positività di Koulibaly e Ghoulam. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, sia il difensore centrale che il terzino sono ancora positivi, quindi out per il match europeo contro il Granada, la speranza di Gattuso è la loro negatività al tampone a ridosso del match contro l’Atalanta. Discorso diverso per Hysaj: l’albanese potrebbe presto ritornare fra i convocati.