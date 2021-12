CdM – Napoli, difficile fare a meno di Koulibaly: la sua assenza potrebbe fare la differenza

Il Corriere del Mezzogiorno parla dell’infortunio di Kalidou Koulibaly e di quanto potrà pesare in vista delle prossime gare in casa Napoli: “Fin quando Koulibaly è stato in campo, nonostante il Sassuolo, tranne i dieci minuti di amnesia in avvio di ripresa, giocasse con organizzazione e intelligenza, la vittoria è sembrata acquisita. Gli infortuni però rappresentano variabili e Spalletti ha dovuto fare i conti con tante defezioni nell’ultimo mese. Ma il senegalese è un pilastro di cui, ormai è certificato, diventa faticoso fare a meno. La preoccupazione maggiore in queste ore diventa proprio il problema muscolare del difensore. Con e senza, per il Napoli fa differenza. Sabato al Maradona c’è l’Atalanta (distante cinque punti) e senza il difensore senegalese l’indice di difficoltà è più alto”.