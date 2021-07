Debutta oggi alle 17.30 il Napoli di Luciano Spalletti che avrà di fronte in amichevole la Bassa Anania nel primo impegno della stagione. Entrano in gioco gli azzurri dopo i primi giorni di ritiro ed in attesa del primo grande impegno, in programma il prossimo 31 Luglio contro il Bayern. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.

L’amichevole odierna non sarà in chiaro e non sarà visibile per i tifosi azzurri.