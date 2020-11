Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, Meret è al momento in vantaggio su Ospina per difendere i pali contro il Milan:

“Dovrebbe essere un fastidio muscolare di poco conto quello che ha fermato Ospina, in panchina contro l’Ecuador. Il portiere colombiano si sottoporrà ai relativi controlli per definire in maniera precisa la sua condizione e ad ogni modo Meret è in vantaggio per difendere la porta degli azzurri contro il Milan”.