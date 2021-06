CdM – Napoli-Insigne, non sarà complicato trovare un compromesso per il rinnovo

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la priorità di Lorenzo Insigne resta il rinnovo con il Napoli: è molto legato alla squadra ed alla città e ha anche voglia di regalare a questa piazza un titolo importante. “Esiste un problema di tipo economico (Insigne guadagna cinque milioni a stagione, il club di De Laurentiis ne offre almeno uno in meno), ma non sarà complicato trovare un compromesso. La volontà di restare è un fattore da non sottovalutare, che può sicuramente facilitare la trattativa. Ovviamente bisogna sedersi ad un tavolo e discutere, partendo dal presupposto che il Napoli non ha alcun interesse a perdere il giocatore a parametro zero. E se arrivasse la proposta indecente, visto che di estimatori ne ha un po’ ovunque? Negli anni scorsi non è mai successo che il Napoli si trovasse un’offerta importante. Probabilmente ritiene che a maggior ragione nell’era Covid che ha falcidiato le casse dei club questo possa accadere. La vicenda va risolta, ma non c’è l’esigenza delle parti di farlo ora. De Laurentiis aspetta fiducioso. Insigne asseconda fiducioso. Difficile che i due possano arrivare alla separazione definitiva. All’orizzonte c’è un compromesso che le parti sono certe di trovare”, si legge sul quotidiano.