Pochi giorni e ricomincerà il calcio in Italia. Il Napoli affronterà l’Inter di Antonio Conte in semifinale di Coppa Italia, e per l’occasione non ci sarà il ritiro in quel di Castel Volturno. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, la squadra alloggerà nell’Hotel Britannique in Corso Vittorio Emanuele. Il motivo è la mancata messa a norma della struttura che solitamente ospita gli azzurri nei ritiri prepartita nel centro tecnico.