CdM – Napoli-Inter, Lobotka sembra indispensabile: panchina per Anguissa

Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulle scelte di formazione del Napoli a centrocampo in vista del match contro l’Inter: “La qualità occorrerà per arginare il gioco dell’Inter. Non che Anguissa garantisca meno geometria, ma Lobotka al momento sembra indispensabile. Il camerunense potrebbe quindi partire dalla panchina per poi entrare a gara in corso. Difficilmente Spalletti rinuncerà a Zielinski per proporre un centrocampista in più. Oppure all’altro mediano Fabian che riesce a trovare le linee giuste, sebbene non velocizzi troppo la manovra. In panchina e pronto all’uso anche Diego Demme, un po’ sparito dai radar”.