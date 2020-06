CdM – Napoli-Inter, Politano è tra i giocatori più in forma ed è pronto a formare un nuovo “tridente dei piccoletti”

In attacco si pensa ad un nuovo “tridente dei piccoletti” ricco d’intrecci con l’Inter e formato da Mertens, corteggiato dai nerazzurri prima dell’accordo col Napoli, Insigne che da piccolo fu bocciato ad un provino dall’inter, ma soprattutto Politano che è in vantaggio su Callejon e sogna di realizzare la prima rete in maglia azzurra proprio contro la sua ex squadra, riporta il Corriere del Mezzogiorno che scrive a tal riguardo: “Matteo è l’esterno ideale per Gattuso, si muove a piede invertito, ama venire dentro al campo e valorizzare il suo piede mancino. Prima dell’emergenza coronavirus l’ex Inter ha fatto fatica ad incidere, non era in buona condizione, ha dovuto smaltire prima l’influenza e poi adattarsi anche alle consegne tattiche di Gattuso che gli chiede di lavorare tanto anche in fase difensiva. E’ un brevilineo, da Castel Volturno filtra che sia uno dei giocatori più in forma. Pronto a dare una delusione a Conte che l’ha messo ai margini del progetto tattico dell’Inter”.