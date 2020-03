CdM – Napoli-Koulibaly, c’è l’accordo tra le parti: in caso di offerta congrua, il difensore partirà

Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, Kalidou Koulibaly in estate potrebbe lasciare il Napoli. Il club partenopeo aspetta di riaverlo completamente a disposizione per acquisire forza anche in sede di mercato. Tra l’entourage del difensore senegalese e Aurelio De Laurentiis c’è un gentlemen’s agreement per il prossimo mercato estivo e qualora società come Manchester United e soprattutto Paris Saint-Germain dovessero presentare un’offerta congrua, il presidente del Napoli non alzerà un muro come già fatto due anni fa.