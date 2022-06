CdM – Napoli, Koulibaly può restare: il Barcellona non ha soldi

Il Corriere del Mezzogiorno ha analizzato l’eventuale partenza di Kalidou Koulibaly dal Napoli: “Si parte dal Barcellona che è in difficoltà sotto il profilo finanziario e non dovrebbe avere la forza di far barcollare il Napoli con una proposta di 40mln. Discorso diverso in Premier, col Chelsea che deve sostituire Rudiger e Christensen ma sembra proiettato su profili più giovani come Koundè del Siviglia. Il Tottenham ha come priorirtà Bastoni o a Pau Torres e potrebbe bussare alla porta del Napoli solo successivamente. Se non dovesse esserci la proposta giusta, lo scenario più concreto è la permanenza a scadenza di contratto (ha rifiutato la proposta di 4,5mnln con bonus del Napoli) anche perché sostituire Koulibaly sotto il profilo tecnico è missione complicata”.