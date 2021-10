CdM – Napoli, Lobotka è rientrato a Castel Volturno: tornerà a disposizione dopo la sosta

Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulle condizioni del centrocampista azzurro Stanislav Lobotka. Come riporta il quotidiano, infatti, ci sarebbero buone notizie per Spalletti in vista dei match contro Torino e Roma. Dopo la sosta il Napoli dovrebbe ritrovare lo slovacco il quale ha risposto alla convocazione della Slovacchia ma è poi subito rientrato a Castel Volturno per proseguire il suo percorso di recupero e ieri, non a caso, ha svolto un lavoro personalizzato in campo assieme allo staff azzurro.