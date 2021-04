L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno torna a parlare sul futuro del difensore azzurro, Nikola Maksimovic. Il serbo andrà in scadenza di contratto il 30 giugno, e stando a quanto riferito dal quotidiano, il giocatore spera ancora in un rinnovo. La pista più concreta continua ad essere la Lazio per il giocatore. Il suo agente in questo momento è a Napoli, pronto per sedersi a tavolino e discutere del futuro del suo assistito con il club azzurro.