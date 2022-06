CdM – Napoli, Mertens non rinnoverà: l’addio del belga agli azzurri sembra inevitabile

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l’addio di Dries Mertens al Napoli sembra sempre più vicino: “Nel Napoli c’è una «tribù degli scontenti»: per motivi diversi sono tanti a mettere in bilico il proprio futuro. Tribù capitanata da Mertens, che dalla Nazionale ha rotto il silenzio: «Il mio futuro? Voglio fare la scelta giusta. Voglio trovare un bel club. Sono calmo ma rifletto molto sulla scelta del club. Pensavo che sarei rimasto a Napoli. È strano però che abbiano aspettato così tanto». Le ultime comunicazioni con il club sono datate la settimana scorsa, quando i legali del belga inviarono una mail al presidente De Laurentiis in cui chiedevano un ingaggio di 2,6 a stagione per due anni più un bonus da 1,4 milioni alla firma. Il Napoli aveva risposto picche, nell’ottica di un ridimensionamento del tetto ingaggi peraltro già annunciato sia pubblicamente che al calciatore. In buona sostanza il contratto di Mertens scadrà tra poco più di due settimane (il 30 giugno) e l’addio a questo punto sarà inevitabile”.