CdM – Napoli-Milan, partita a scacchi tra Spalletti e Pioli

Il Corriere del Mezzogiorno analizza il big match tra Napoli-Milan che andrà in scena al Diego Armando Maradona: “Il Napoli ha imparato ad essere un ibrido, Spalletti vuole una squadra completa, capace di leggere i momenti, che sappia riempire la “scatola” della partita con quante più cose possibili. Ci sono momenti in cui bisogna anche saper abbassarsi e il Napoli poi ha Osimhen come risorsa per gli attacchi in campo aperto, anche con la palla lunga dalle retrovie. Perchè Pioli spera che il Napoli giochi con la difesa alta? Non è pretattica, fa parte della strategia di gara a cui ha pensato per valorizzare le caratteristiche della sua squadra. Spalletti ha parlato dellâ alternanza che sa fare il Milan tra il corto e il lungo, talvolta anche attraverso i lanci di Maignan come accaduto per il gol di Leao contro la Sampdoria. Il Milan soprattutto sulla catena di sinistra ha gamba, rapidità anche negli spazi ampi, proverà a far uscire il Napoli e colpirlo con la profondità di Leao e anche gli inserimenti di giocatori come Kessie e Theo Hernandez. Giroud può fare l’esca per muovere la linea difensiva del Napoli, soprattutto la coppia centrale perchè il centravanti francese lavora molto bene spalle alla porta. Il Napoli probabilmente alternerà momenti in cui sarà più compatto, altri in cui con le giuste coperture preventive alzerà il pressing. Napoli-Milan è anche una partita a scacchi e Spalletti punta sulla tradizione, Pioli non ha mai vinto contro di lui”.