CdM – Napoli, prolungato il contratto di Juan Jesus: cifre e dettagli

Il Corriere del Mezzogiorno ha svelato le cifre e i dettagli del prolungamento di contratto con il Napoli del difensore Juan Jesus: “Juan Jesus si è fatto apprezzare da tutti: allenatore, compagni di squadra, presidente e tifosi. Il Napoli così ieri ha annunciato ciò che era già nell’aria da tempo: anche il centrale brasiliano farà parte del futuro azzurro, nella stagione in cui al Maradona si vivranno nuovamente le notti della Champions League. Il club di De Laurentiis ha esercitato l’opzione per prolungare il contratto di Juan Jesus, che adesso può godere di un accordo fino al 2023. Juan Jesus ha portato a casa 27 presenze, rappresentando una pedina importante in una stagione in cui il Napoli ha condiviso con il Milan campione d’Italia il primato della miglior difesa del campionato pur avendo tante difficoltà. È stata una certezza della retroguardia mentre Spalletti osservava la fuga di Manolas a metà dicembre, doveva rimediare ai due mesi e mezzo senza Koulibaly tra infortunio e Coppa d’Africa, con Tuanzebe che non è riuscito ad integrarsi. Il difensore in prestito dal Manchester United ha patito soprattutto i problemi alla schiena nell’impatto con l’avventura napoletana, portando a casa una sola presenza in Coppa Italia contro la Fiorentina”.