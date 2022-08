CdM – Napoli, proposto Ndombele dopo la cessione di Fabian: la situazione

L’edizione di oggi del Corriere del Mezzogiorno ha dedicato ampio spazio alla cessione di Fabian Ruiz e ai contatti del Napoli con il suo eventuale sostituto:

“In questo scenario rientrano anche i contatti con il PSG per Fabian Ruiz, un’operazione pronta a definirsi entro la fine del mercato, ma al momento ancora ferma ai box. Il Napoli sta pensando anche a un rinforzo last minute per il centrocampo se dovesse andare in porto la cessione di Fabian Ruiz. Un mediano alla Anguissa, che sostenga lo spirito aggressivo di una squadra corta, compatta e d’impatto. Il Tottenham ha proposto Ndombele, negli ultimi sei mesi della scorsa stagione al Lione. Può andar via in prestito con gli Spurs che condividerebbero il ricco ingaggio, ci sono colloqui in corso anche con il Villarreal”.