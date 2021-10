CdM – Napoli, senza accordi in tribunale anche Insigne, Mertens e Ospina per l’ammutinamento

L’edizione odierna del ‘Corriere del Mezzogiorno‘, ha scritto della causa che dovranno affrontare Allan, Hysaj e Maksimovic riguardo l’ammutinamento del 5 novembre 2019. Una vicenda che coinvolgerà anche Insigne, Mertens e Ospina se non troveranno accordi per il 2022:

“Le vicende che stanno coinvolgendo Allan, Hysaj e Maksimovic mettono in allerta anche Ospina, Insigne e Mertens, che hanno i contratti in scadenza a giugno 2022. Senza accordi, le vie legali potrebbero arrivare anche per loro. De Laurentiis può portare i calciatori in arbitrato fin quando un collegio arbitrale lo riterrà ammissibile, l’orientamento è non far trascorrere più di 5 anni. Oltre all’arbitrato, tiene banco soprattutto il rischio della causa civile. Il club ha a disposizione per portare in Tribunale un suo tesserato o ex fino a dieci anni di tempo, fino al 2029. La notte del 5 novembre 2019 non è ancora finita“.