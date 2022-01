CdM – Napoli, si insiste per Tagliafico: va trocato l’accordo con l’Ajax

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli insiste per l’ingaggio di Nicolas Tagliafico, anni 29, terzino sinistro, dall’Ajax. Il portale olandese «Nos» ha contattato l’agente del calciatore argentino, Ricardo Schlieper, che avrebbe confermato quanto si racconta da giorni: il giocatore sa della corte del Napoli ma al momento l’Ajax non apre al prestito e chiede o la cessione a titolo definitivo oppure di inserire l’obbligo di riscatto. La società di De Laurentiis invece punta sul prestito secco o in alternativa con diritto di riscatto a fine stagione.