CdM – Napoli, svelati i motivi per cui De Laurentiis ha scelto Rudi Garcia

Il Corriere del Mezzogiorno ha svelato alcuni dei motivi che hanno spinto Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a puntare su Rudi Garcia come nuovo allenatore: “Garcia ha convinto De Laurentiis durante l’incontro romano e poi nei contatti telefonici avuti successivamente. È entrata nella storia la sua frase pronunciata dopo un derby vinto contro la Lazio: “Abbiamo rimesso la chiesa al centro del villaggio”. Un modo per celebrare il ritorno dell’entusiasmo nell’ambiente romanista dopo lo scoramento generale che aveva riscontrato al suo arrivo, nell’estate del 2013 dopo un’annata chiusa al sesto posto. La continuità tattica è un altro parametro che ha spinto De Laurentiis verso Rudi Garcia che nella sua carriera ha alternato il 4-3-3, il 4-4-2 e il 4-2-3-1. Ha costruito squadre solide che poi regalavano anche dei buoni spunti a livello propositivo, nei due campionati chiusi alle spalle della Juventus ha sempre avuto la seconda miglior difesa in un’epoca in cui era complicato far meglio del bunker di Conte. Il resto appartiene al futuro che per Rudi Garcia parlerà napoletano, con lo scudetto sulla maglia”.