CdM – Napoli, tornano Calzona e Sinatti: ecco lo staff di Spalletti

Nell’edizione di oggi, il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto su chi andrà a comporre lo staff di Luciano Spalletti al Napoli. Ci sarà Francesco Sinatti, ex preparatore atletico presente nel triennio con Maurizio Sarri, col quale i rapporti si sono inariditi. E infatti non lo ha seguito nelle esperienze con Chelsea, Juventus e chiaramente anche alla Lazio. Torna anche Francesco Calzona, ex vice di Sarri che non ha seguito il tecnico per motivi familiari. Lo staff di Spalletti sarà composto anche dal preparatore dei portieri Alejandro Rosalen Lopez e dai collaboratori tecnici Daniele Baldini e Alessandro Pane.