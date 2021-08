Il Napoli continua a cercare un centrocampista per completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, sono tre i profili seguiti dal Napoli per rinforzare la zona mediana, profili che arriverebbero solo in prestito e negli ultimi giorni di mercato. Oltre ad Amrabat, che nelle ultime ore è tornato in auge, ci sono nella lista di Giuntoli anche Berge dello Sheffield United e Youssouf del Sain Etienne.