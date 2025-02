CdM – Napoli-Udinese, ballottaggio tra Buongiorno e Juan Jesus: le ultime

Il Corriere del Mezzogiorno si è focalizzato sulle condizioni di Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli: “Conte domenica contro l’Udinese dovrebbe confermare la formazione del pareggio di Roma, l’unico dubbio riguarda Buongiorno. Sta crescendo di giorno in giorno, ricostruendo la sua massa muscolare, ritrovando l’abitudine al lavoro e superando anche a livello psicologico l’infortunio. Il dubbio c’è ancora, anzi Juan Jesus è in leggero vantaggio per la sfida contro l’Udinese, Conte valuta le diverse opzioni: tenerlo in panchina per un’altra gara, pensare ad un impiego a gara in corso oppure lanciarlo in campo dal primo minuto. La scelta verrà fuori anche dal dialogo con Buongiorno per capire qual è il percorso più opportuno per fargli ritrovare il campo due mesi e mezzo dopo la sua ultima gara, proprio contro l’Udinese alla Dacia Arena il 14 dicembre scorso. Il rendimento di Juan Jesus consente a Conte di poter gestire il rientro di Buongiorno, uno dei difensori migliori del campionato, pezzo forte del mercato estivo, con relativa serenità”.