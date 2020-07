CdM – Napoli uscito dal limbo Champions, ora si programmi il futuro

Una sconfitta che dovrà essere utilizzata per programmare meglio il futuro. Questo il parere del Corriere del Mezzogiorno all’indomani della sconfitta sul campo dell’Atalanta, con il quotidiano che analizza così la situazione: “Finire sotto i colpi della Dea, nel giro di sette minuti (di Pasalic e Gosens i due gol in avvio di ripresa), e uscire dal campo con zero punti, può significare per il Napoli due cose: uscire dal limbo Champions sì-Champions no; ritornare con i piedi per terra per programmare il futuro”.