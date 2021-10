CdM – Napoli, Zielinski ci sarà contro la Roma all’Olimpico

Il Corriere del Mezzogiorno pone l’accento su due particolari aspetti della rosa del Napoli che potrebbero diventare letali durante il match, valevole per la nona giornata di campionato, contro la Roma, ovvero il rientro di Zielinksi e la media gol di Osimhen: “Zielinski è rientrato in gruppo, a Roma ci sarà, non è riuscito ancora ad esprimersi al massimo delle sue potenzialità, la macchina da gol del Napoli lo attende. Osimhen sta facendo cose incredibili, ha dichiarato Mertens giovedì sera. Per conquistare campo, la Roma dovrà avere la linea alta e Osimhen può fare la differenza. I numeri sono dalla sua parte: tra campionato ed Europa League, nove gol e due rigori procurati in dieci presenze. Una rete ogni 77 minuti, un capitale inestimabile per il Napoli di Spalletti a caccia dei record”.