CdM – Napolo al lavoro per chiudere Casadei a titolo definitivo

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli lavora con il Chelsea per un’operazione a titolo definitivo con il Chelsea per Cesare Casadei, centrocampista dei Blues: “Il vero obiettivo del centrocampo è Cesare Casadei, 21 anni. Il club azzurro intende chiudere l’operazione con il Chelsea, dopo aver scalzato il Torino ed altre squadre (non soltanto di Serie A) per l’ex talento dell’Inter. I buoni rapporti tra le due società potrebbero facilitare l’affare ma il Chelsea chiede una clausola per il diritto di «riacquisto» di Casadei nei prossimi anni. Il Napoli aveva già cercato di riportare in Italia il calciatore nella sessione estiva del mercato e ora lavora per un’operazione a titolo definitivo”.