CdM – Olivera e le difficoltà iniziali in Spagna, dal punto di vista dell’alimentazione e non solo

Il Corriere del Mezzogiorno ha svelato delle novità inerenti agli esordi di Mathias Olivera in Spagna: “Olivera è cresciuto nel Nacional, la seconda squadra più vincente in Uruguay dopo il Penarol.É arrivato nel Getafe nel 2017, quando aveva solo vent’anni e un po’ d’esperienza nella Nazionale Under 20 dell’Uruguay. L’impatto con la Spagna è stato complesso, nella prima stagione al Getafe solo quattro presenze e un gol. Il cambiamento ha riguardato soprattutto l’alimentazione, in Spagna c’è un’attenzione diversa. Controllo del peso, dati atletici, attenzione ai ritmi, test sulla rapidità, Olivera fa fatica e dopo tre mesi rimedia anche una multa per qualche chilo di troppo. Galeotta fu la passione per la soda e gli alfajores , biscotti realizzati con farina e maizena, spesso farciti con il dulce de leche. Il Getafe, dopo le difficoltà della prima stagione, decide di mandarlo in prestito all’Albacete, dove Olivera trova la regolarità nella gestione del suo corpo e la continuità in campo”.